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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.09.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

O bilgi teyit edildi... AB ülkeleri uyardı

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O bilgi teyit edildi... AB ülkeleri uyardı

Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerine aykırı karar ve faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin bu gelişmeden derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son gelişmelerin gerginliği azaltmak ve diyaloğu tekrar inşa etmek için diplomatik girişimlerin önemini tekrar ortaya koyduğu belirtildi.

İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması istenen açıklamada, İran yönetimi, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin konularda UAEA ile işbirliği yapmaya davet edildi.

İRAN'IN FAALİYETLERİ

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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