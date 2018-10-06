O beyaz şapka olmasaydı
ABD Başkanı Melania Trump, ilk solo yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Afrika turunda kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.
Ancak Melania Trump’ın önceki gün Kenya’da bir hayvan barınağında yavru filleri besledikten sonra çıktığı safaride beyaz şapka takması tartışma yarattı. Çünkü o şapkanın yıllar önce Afrika’ya gelen sömürgeci Avrupalıları çağrıştırdığı ifade edildi.
İngiliz The Guardian gazetesi söz konusu şapkaların beyaz sömürgecileri sembolize ettiğini belirterek “bir statü ve baskı simgesi” diye yazdı.
Dün Mısır’a geçen Melania Trump, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve eşi İntisar el Sisi tarafından karşılandı.
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