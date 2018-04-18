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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
18.04.2018 - 00:16, Son Güncelleme:

NYT: Türk kadına 10 dakikada idam

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NYT: Türk kadına 10 dakikada idam

NEW York Times (NYT) gazetesi, Irak’ta bu ay içinde 12’si Türk, 2’si Azeri toplam 14 kadının DEAŞ üyesi olmaktan idama mahkûm edildiği duruşmayı yazdı.

NYT, idam kararlarının toplam iki saat içinde yapılan duruşmada çıktığını vurguladı. Habere göre sanıklardan 42 yaşındaki Türk vatandaşı Emine Hasan adlı kadına kendini savunması için sadece iki dakika verildi. Emine Hasan, ailesiyle birlikte Suriye ve Irak’a yasadışı giriş yaptığını ve DEAŞ’ın kontrolündeki bölgede iki yıldan fazla yaşadığını anlattı. Emine Hasan, “DEAŞ’tan hiç para almadım. Türkiye’den kendi paramı getirdim” dedi. 10 dakika içinde Emine Hasan’ın asılarak idamına karar verildi.

‘CENNETE GİDECEĞİM’
Nazlı İsmail adlı bir başka Türk vatandaşıyla Iraklı hâkim arasında geçen diyalog da NYT’nin haberinde yer aldı. Buna göre Iraklı hâkim Ahmed el-Ameri, kadına “Masum musun, suçlu mu” diye sordu. İsmail, “Masumum” dese de hâkim idam kararı verdi. İki çocuğu hava saldırısında ölen, Yahya isimli iki yaşında bir oğlu bulunan Nazlı İsmail, bunun üzerine gülümseyerek, “Bu, sonunda cennete gideceğim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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