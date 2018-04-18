NYT: Türk kadına 10 dakikada idam
NEW York Times (NYT) gazetesi, Irak’ta bu ay içinde 12’si Türk, 2’si Azeri toplam 14 kadının DEAŞ üyesi olmaktan idama mahkûm edildiği duruşmayı yazdı.
NYT, idam kararlarının toplam iki saat içinde yapılan duruşmada çıktığını vurguladı. Habere göre sanıklardan 42 yaşındaki Türk vatandaşı Emine Hasan adlı kadına kendini savunması için sadece iki dakika verildi. Emine Hasan, ailesiyle birlikte Suriye ve Irak’a yasadışı giriş yaptığını ve DEAŞ’ın kontrolündeki bölgede iki yıldan fazla yaşadığını anlattı. Emine Hasan, “DEAŞ’tan hiç para almadım. Türkiye’den kendi paramı getirdim” dedi. 10 dakika içinde Emine Hasan’ın asılarak idamına karar verildi.
‘CENNETE GİDECEĞİM’
Nazlı İsmail adlı bir başka Türk vatandaşıyla Iraklı hâkim arasında geçen diyalog da NYT’nin haberinde yer aldı. Buna göre Iraklı hâkim Ahmed el-Ameri, kadına “Masum musun, suçlu mu” diye sordu. İsmail, “Masumum” dese de hâkim idam kararı verdi. İki çocuğu hava saldırısında ölen, Yahya isimli iki yaşında bir oğlu bulunan Nazlı İsmail, bunun üzerine gülümseyerek, “Bu, sonunda cennete gideceğim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
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