NYT: Macron Merkel’e öfkeli
AMERİKAN New York Times gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO hakkında ‘Beyin ölümü gerçekleşti’ açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kamuoyu önünde yaşanan ‘zıtlaşma’nın uzun süredir devam eden bir uyumsuzluğa dayandığını yazdı.
Steven Erlanger imzalı makalede, Macron’un Merkel’in yavaş pragmatizminden, ülkedeki federal yapıdan ve koalisyon hükümetinden şikâyetçi olduğu ve Merkel’in son döneminde Avrupa adına cesur adımlar atmamasına tepkili olduğu belirtiliyor. Gazeteye konuşan dış politika uzmanı Claudia Major, “Uzun bir süredir Almanya ve Fransa ilişkilerinin bu kadar düşük seviyeye indiğini görmemiştim” ifadesini kullandı.
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