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    NYT: ABD, Türkiye’ye karışık mesaj yolluyor

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesi, Beyaz Saray’ın Türkiye’ye destek verirken ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Suriye’de Kürtlerle birlikte çalışmaya devam edeceğini açıkladığına dikkat çekerek, “Çelişen açıklamaların, ABD yönetiminin rekabet halindeki baskıları dengeleme girişimi olduğu anlaşılıyor” yorumunda bulundu.

    Gazeteye açıklama yapan Amerikalı bir yetkiliye göre Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG öncülüğündeki bir güç (sınır gücü) oluşturulması sahadaki orta seviyedeki askeri planlayıcılardan kaynaklandı, Beyaz Saray ya da Ulusal Güvenlik Konseyi’nde asla ciddi bir şekilde ele alınmadı ya da resmen sunulmadı.

    TRUMP’IN PLANI ELEŞTİRİLDİ

    Yine New York Times’ta ABD Senatosu Dış İlişkileri Komitesi’nin Demokrat Partili Üyesi Cory A. Booker ile Prof. Oona A. Hathaway’in birlikte kaleme aldığı bir görüş yazısı da yer aldı. Yazıda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın açıkladığı ABD askeri varlığının Suriye’de DEAŞ’ın bertaraf edilmesinden sonra da uzun süre kalmasını öngören planı eleştirildi. Bu politikanın ABD askerlerini Suriye’de Esad rejimi ve en yakın müttefikleri  İran ve Rusya’nın güçleri ile karşı karşıya getirebileceğine dikkat çekilerek, ABD’nin uzun süreli çatışmaya dahil olabileceği endişesi paylaşıldı. Yazıda ABD Başkanı’nın bu durumda Suriye’ye askerlerini Kongre ve uluslararası topluma danışmadan konuşlandırmasının sadece kötü bir politika değil, anayasa ve uluslararası hukuka uygun olmadığı da ifade edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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