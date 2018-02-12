Nusret bir kez daha ABD basınında!

Amerikan televizyon kanalı NBC, ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin hikayesini bir kez daha ekrana taşıdı. Nusret Gökçe, New York'ta yeni açtığı şubesine konuk olan gazeteci Lauren Scala'ya özel olarak hazırladığı eti servis etti. Programda Nusret'in hayat hikayesi anlatılırken etlerin yapılışı ekrana yansıdı.

Renkli anların yaşandığı programda Nusret, Scala'ya kendi elleriyle et yedirdi.

ABD BASININDA ELEŞTİRİLER DE YER ALDI

Nusret'in New York'ta açtığı restoranı sonrasında olumlu yorumların yanı sıra çok sert eleştiriler de aldı. Time-Out New York dergisi restorandaki fiyatları eleştirdi, Nusret Gökçe için "Enayiler sultanı" ifadesini kullandı. Clayton Guse, Nusret'in New York restoran dünyasını hak etmediğini belirten Clayton Guse, "Bu canavarı hep beraber yarattık" ifadelerini kullandı.

New York Post'un gurmesi Steve Cuozzo, Nusr-et'i eleştirerek “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” dedi. Yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi.