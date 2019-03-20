Nursultan Nazarbayev kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Nursultan Nazarbayev’in hayatı bir kez daha gündeme geldi. Nursultan Nazarbayev ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek hükümeti feshetmişti. Peki, Nursultan Nazarbayev kimdir?
Nursultan Nazarbayev, Kazak siyasetçi ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı 6 Temmuz 1940 tarihinde Almatı, Qaskelen ilçesi, Şamalğan köyünde dünyaya geldi.
1962-65 yılları arasında Kara-gandı Üniversitesi, Metalurji bölümünü dışarıdan bitirdi. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam etti ve 1967’de mühendis metalurji uzmanı olarak bitirdi. 1965’ten itibaren Qarağandı'da Metalurji İşletmesinde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak da çalıştı.
Haziran 1971’de Kazakistan Komünist Partisi'nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin parti başkanının 2. yardımcısı oldu. Ekim 1973'te Karagandı Metalurji İşletmesi başkan yardımcısı, Mart 1977'de Kazakistan Komünist Partisi Karaganda Şubesi başkan yardımcısı, Aralık 1979'da Kazakistan Komünist Partisi başkan yardımcısı, Mart 1984'te KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğine seçildi.
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