Nürnberg’deki Uluslararası Oyuncak Fuarı’na Türkiye’den rekor Katılım

68 ülkeden oyuncak üreticilerinin katıldığı Nürnberg’deki Uluslararası Oyuncak Fuarı’nda geleneksel ahşap oyuncaklardan, en son teknoloji ürünü elektronik oyuncaklara kadar geniş yelpazeden oyuncaklar başta çocukların ve meraklılarının büyük ilgisini çekti. 2 bin 902 firmanın yer aldığı ve yarın sona erecek olan fuara Türkiye’den de bu yıl 41 firma katıldı. Türk katılımcılar, çok sayıda Türk işadamının da ziyaret ettiği fuarda gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.



CİDDİ ANLAMDA İLERLEME KAYDETTİK

Türkiye’nin yabancı ülkelere ihracatının özellikle plastik-enjeksiyon, pelüş ve tahta oyuncak grubunda her yıl arttığına dikkati çeken Neco Toys Genel Müdürü ve aynı zamanda Oyder Türk Oyuncakçılar Derneği Başkanı Yakup Kireçci, “Geçmişte plastik sektöründe İtalya ve İspanya hep ön planda olurdu. Ancak Türkiye artık ciddi anlamda ilerleme kaydetti. Ülkemiz artık 65 ülkeye ihracaat yapıyor“ dedi.

Münih Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Ayman Ertem Çoban ile birlikte Türk firmalarını tek tek ziyaret eden Nürnberg Konsolosu Gürol Baş ise oyuncak sektörünün Türk ekonomisine sağladığı faydaların çok büyük olduğunu, türk oyuncakçılara her türlü desteği verdiklerini kaydetti.



Türk Oyuncakçılar Derneği Başkanı Yakup Kireçci, Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Münih Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Ayman Ertem Çoban (soldan sağa).

FUARA KATILAN TÜRK FİRMALARI

Fuarda yer alan Türk firmaları şöyle: Akallı Oyuncak ve Plastik, Akçiçek Oyuncak Kırtasiye, Altaylar, Art Puzzle Heidi Oyuncak, Atlantik Case, Best Toys, Cem Kırtasiye Büro Malzemeleri, Çilek Mobilya, Dolu Oyuncak, Efe Plastik, Egem Grup, Elit Oyuncakcılık, Everest Touristic Gift&Foreign Trade Co, Fen Oyuncak, Furkan Oyuncak, Gokidy, Güçlü Oyuncak, Hakan Çanta, Halley Hediyelik Oyuncak, Hobi Endüstriyel Ürün Tasarım, İnci Okul ve Ofis Mobilyaları, İskenderler Otomotiv, Kalisan Balloons, LarusYayınevi, Mamatoyz, MCD Model Otomabil, MGS Plastik Sanayi, Muni Tasarım, Neco Dış Ticaret, Özyıldırım Plastik, Onur Puzzle ve Oyuncak San., Perre Group, Pilsan Plastik, Proses Elektronik, Selay Oyuncak, Star Oyun Aletleri, Uçar Oyuncak, Zuzu Toys.