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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bombalar düştükçe göç artıyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Bombalar düştükçe göç artıyor

Rusya destekli Esad rejimi İdlib’e bombalar yağdırdıkça bölgeden kaçışlar artıyor. Önceki gün çok sayıda sivil Hatay’ın Civegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab El Hava’ya yığıldı. Göç sadece Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için de tehdit oluşturuyor. Özellikle Yunanistan, Avrupa’ya geçişlerin ilk duraklarından.

YUNANİSTAN perşembe günü  Midilli Adası’na kısa süre içinde 13 küçük botla 547 düzensiz göçmenin geçtiğini açıkladı. Yunanistan Sahil Güvenliği’nin cuma günü yapılan geçişler hakkındaki açıklamasında ise bu sayının Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakatın uygulanmaya başlamasıyla adaya yapılan en yüksek günlük geçiş olduğu ifade edildi.

6 BİNDEN FAZLA GEÇİŞ

Yunan basınında yer alan haberlerde, ağustos başından bu yana 6 binin üzerinde göçmenin Ege adalarına geçtiği ileri sürüldü. Haberlerde, mutabakat kapsamında adalarda tutulan düzensiz göçmen sayısının 24 bine ulaştığı, sayıları kampların kapasitesinden 3 kat fazla olan düzensiz göçmenlerin kamplarda zor şartlarda kaldığı iddia edildi. Çok sayıda mültecinin de eskiden kullanılan askeri bölgelere yerleştirildiği belirtiliyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, karaya çıkan göçmenlerin yanı sıra 32 kişi denizde kurtarıldı, 65 kişinin ise Kos (İstanköy) Adası’na girdiği ifade ediliyor.

GÖÇ KORKUSU

Bombalar düştükçe göç artıyor

Yunanistan’da Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA), Ege’de göçmen geçişlerinin artması ve İdlib’deki gelişmelerin yeni göç dalgasına yol açabileceği endişesiyle dün olağanüstü toplandı. Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığındaki toplantıda, devriyelerin arttırılması kararlaştırıldı.

Midilli’deki Moria mülteci kampında yaşayan çoğu çocuk-kadın 1500 mülteci ve göçmenin de salı günü Kavala’ya nakledileceği belirtiliyor. Toplantıda şu kararlar da alındı;

- Termik kameralar, insansız hava araçları ve çeşitli teknolojik donanım için 50 milyar euro’luk bir projenin geliştirilmesi;

- Ret verilen iltica başvurularının temyiz hakkı bulunmaması;

-Sahil güvenlik için 10 küçük tekne satın alınması.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’deki gelişmeler hakkında “Bize doğru geliyorlar, tedbirli olmamız lazım” açıklaması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Avrupa’ya doğru yeni mülteci akını olabileceği uyarısı da Savunma ve Dışişleri Konseyi’nin olağanüstü toplanmasında etkili oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsattı ve son dönemde yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, mutabakata bağlılığını devam ettirirken AB’nin mutabakat kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmesini bekliyor. Türkiye’nin üzerindeki göçmen akını baskısının Yunanistan’a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade edilirken, Yunanistan ile işbirliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydedildi. AB ile Türkiye arasında 2016’da mülteci kabul anlaşması imzalanmıştı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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