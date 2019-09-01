Bombalar düştükçe göç artıyor
Rusya destekli Esad rejimi İdlib’e bombalar yağdırdıkça bölgeden kaçışlar artıyor. Önceki gün çok sayıda sivil Hatay’ın Civegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab El Hava’ya yığıldı. Göç sadece Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için de tehdit oluşturuyor. Özellikle Yunanistan, Avrupa’ya geçişlerin ilk duraklarından.
YUNANİSTAN perşembe günü Midilli Adası’na kısa süre içinde 13 küçük botla 547 düzensiz göçmenin geçtiğini açıkladı. Yunanistan Sahil Güvenliği’nin cuma günü yapılan geçişler hakkındaki açıklamasında ise bu sayının Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakatın uygulanmaya başlamasıyla adaya yapılan en yüksek günlük geçiş olduğu ifade edildi.
6 BİNDEN FAZLA GEÇİŞ
Yunan basınında yer alan haberlerde, ağustos başından bu yana 6 binin üzerinde göçmenin Ege adalarına geçtiği ileri sürüldü. Haberlerde, mutabakat kapsamında adalarda tutulan düzensiz göçmen sayısının 24 bine ulaştığı, sayıları kampların kapasitesinden 3 kat fazla olan düzensiz göçmenlerin kamplarda zor şartlarda kaldığı iddia edildi. Çok sayıda mültecinin de eskiden kullanılan askeri bölgelere yerleştirildiği belirtiliyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, karaya çıkan göçmenlerin yanı sıra 32 kişi denizde kurtarıldı, 65 kişinin ise Kos (İstanköy) Adası’na girdiği ifade ediliyor.
GÖÇ KORKUSU
Yunanistan’da Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA), Ege’de göçmen geçişlerinin artması ve İdlib’deki gelişmelerin yeni göç dalgasına yol açabileceği endişesiyle dün olağanüstü toplandı. Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığındaki toplantıda, devriyelerin arttırılması kararlaştırıldı.
Midilli’deki Moria mülteci kampında yaşayan çoğu çocuk-kadın 1500 mülteci ve göçmenin de salı günü Kavala’ya nakledileceği belirtiliyor. Toplantıda şu kararlar da alındı;
- Termik kameralar, insansız hava araçları ve çeşitli teknolojik donanım için 50 milyar euro’luk bir projenin geliştirilmesi;
- Ret verilen iltica başvurularının temyiz hakkı bulunmaması;
-Sahil güvenlik için 10 küçük tekne satın alınması.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’deki gelişmeler hakkında “Bize doğru geliyorlar, tedbirli olmamız lazım” açıklaması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Avrupa’ya doğru yeni mülteci akını olabileceği uyarısı da Savunma ve Dışişleri Konseyi’nin olağanüstü toplanmasında etkili oldu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsattı ve son dönemde yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, mutabakata bağlılığını devam ettirirken AB’nin mutabakat kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmesini bekliyor. Türkiye’nin üzerindeki göçmen akını baskısının Yunanistan’a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade edilirken, Yunanistan ile işbirliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydedildi. AB ile Türkiye arasında 2016’da mülteci kabul anlaşması imzalanmıştı.
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