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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

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Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

ABD, Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik’te onlarca nükleer bomba testi yaptı. Bu testlerden kalan ölümcül radyasyona sahip atıkları bir atolde toplayıp, üzerini 45 santimlik beton kapakla kapattı. Ama kötü haber: Şimdi o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor.

Kuzey Pasifik Okyanusu’nda yer alan Marshall Adaları’ndan biri olan Runit Adası’nda ABD hükümetinin Soğuk Savaş dönemine denk gelen 1958 yılından kalma nükleer atıklarını topladığı beton yapıda derin çatlaklar oluşmaya başladı. ABD’nin nükleer bomba testleriyle ‘kirlenen’ tam 85 bin metreküpe yakın radyoaktif toprağı, 115 metre genişliğinde kazılan kratere doldurup üzerine 45 cm’lik beton bir kapak kapatması, adanın radyoaktif atıkların verdiği zarardan kurtulmasını sağlamadı.

67 DENEME YAPILDI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘bir tür tabut’a benzettiği yapının beton kapağında çatlaklar arttıkça sızıntı yapan radyoaktif maddeler, uzmanları ciddi oranda endişelendiriyor. 1946-1958 arasında ABD’nin 67 nükleer bomba denemesi yaptığı adadan Pasifik Okyanusu’na radyoaktif madde sızmasına Marshall Adaları Parlemanto üyesi Jack Ading’in ‘canavarlık’ diyor. Beton kapağın altında, en tehlikeli radyoaktif elementlerden plütonyum-239 da dahil pek çok ‘nükleer zehir’ bulunduğu belirtiliyor.

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