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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.04.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

‘Nükleer silah kullanacak biri değilim’

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‘Nükleer silah kullanacak biri değilim’

Kuzey Kore’nin nükleer deneme tesisi Punggye-ri’yi mayısta kapatacağı açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim’in Güney Koreli mevkidaşı Moon ile görüşmesinde, “Nükleer silah kullanacak biri değilim. İşgal edilmeyeceğimiz sözünü alırsak neden nükleer silahlarla yaşayalım” dediği ifade edildi.

GÜNEY Kore, Kuzey Kore’nin Punggye-ri adlı nükleer deneme tesisinin mayıs ayında ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla kapatılacağını açıkladı. Cuma günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırma kararıyla bir ortak deklarasyon imzalamıştı. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Yoon Young-chan, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Mayıs’ta söz konusu tesisi kapatacağını ve tesisin kapanışını görmeleri için Güney Koreli ve Amerikalı uzmanları davet edeceğini söylediğini ifade etti. Açıklamada Kim’in süreci uluslararası toplum önünde ve şeffaflıkla yürütmek istediği vurgulandı. Güney Koreli sözcü, Kuzey Kore liderinin tarihi görüşmede yaptığı diğer açıklamaları da anlattı. Buna göre Kim, “ABD bizden rahatsız ama bizimle görüşmelerinden sonra Güney Kore’ye ya da ABD’ye karşı nükleer silah kullanacak ya da ABD’yi hedef alacak biri olmadığımı anlayacaklar” diyerek ABD Başkanı Donald Trump’la yapılması planlanan görüşmesine işaret etti.

TESİS KULLANILABİLİR DURUMDA

Güney Koreli yetkilinin aktardığına göre Kim, “Eğer ABD ile sık sık bir araya gelirsek, güven inşa edersek, savaşı bitirirsek ve işgale uğramayacağımız sözünü alırsak, neden nükleer silahlarla yaşayalım” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri, Çin’deki bir üniversitenin gündeme getirdiği Punggye-ri nükleer tesisindeki bir tünelin çöktüğü ve bu nedenle halihazırda kullanılmaz durumda olduğu iddiasını da reddetti. Bu iddia, Kuzey Kore’nin kapatma sözü verdiği tesisin zaten işe yaramadığı anlamını taşıyordu. Kim ise bu iddiayı reddetti ve “Geldiklerinde görecekler ki test alanında iki tünel daha var ve onlar daha büyük. Durumları da iyi” dedi.

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