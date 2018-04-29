‘Nükleer silah kullanacak biri değilim’
Kuzey Kore’nin nükleer deneme tesisi Punggye-ri’yi mayısta kapatacağı açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim’in Güney Koreli mevkidaşı Moon ile görüşmesinde, “Nükleer silah kullanacak biri değilim. İşgal edilmeyeceğimiz sözünü alırsak neden nükleer silahlarla yaşayalım” dediği ifade edildi.
GÜNEY Kore, Kuzey Kore’nin Punggye-ri adlı nükleer deneme tesisinin mayıs ayında ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla kapatılacağını açıkladı. Cuma günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırma kararıyla bir ortak deklarasyon imzalamıştı. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Yoon Young-chan, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Mayıs’ta söz konusu tesisi kapatacağını ve tesisin kapanışını görmeleri için Güney Koreli ve Amerikalı uzmanları davet edeceğini söylediğini ifade etti. Açıklamada Kim’in süreci uluslararası toplum önünde ve şeffaflıkla yürütmek istediği vurgulandı. Güney Koreli sözcü, Kuzey Kore liderinin tarihi görüşmede yaptığı diğer açıklamaları da anlattı. Buna göre Kim, “ABD bizden rahatsız ama bizimle görüşmelerinden sonra Güney Kore’ye ya da ABD’ye karşı nükleer silah kullanacak ya da ABD’yi hedef alacak biri olmadığımı anlayacaklar” diyerek ABD Başkanı Donald Trump’la yapılması planlanan görüşmesine işaret etti.
TESİS KULLANILABİLİR DURUMDA
Güney Koreli yetkilinin aktardığına göre Kim, “Eğer ABD ile sık sık bir araya gelirsek, güven inşa edersek, savaşı bitirirsek ve işgale uğramayacağımız sözünü alırsak, neden nükleer silahlarla yaşayalım” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri, Çin’deki bir üniversitenin gündeme getirdiği Punggye-ri nükleer tesisindeki bir tünelin çöktüğü ve bu nedenle halihazırda kullanılmaz durumda olduğu iddiasını da reddetti. Bu iddia, Kuzey Kore’nin kapatma sözü verdiği tesisin zaten işe yaramadığı anlamını taşıyordu. Kim ise bu iddiayı reddetti ve “Geldiklerinde görecekler ki test alanında iki tünel daha var ve onlar daha büyük. Durumları da iyi” dedi.
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