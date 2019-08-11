Nükleer itiraf! Rosatom Ajansı kazayı doğruladı

RUSYA’nın kuzeybatısındaki Severodvinsk kentindeki askeri birlikte geçtiğimiz perşembe füze motoru denemesi esnasında meydana gelen patlama ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un basın servisinden yapılan açıklamada deniz platformunda meydana gelen olayda 5 görevlinin öldüğü, 3 personelin ise yaralandığını açıkladı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, olay günü 2 uzmanın öldüğünü, 6 görevlinin ise yaralandığını açıklamıştı. Rosatom’un açıkladığı ölü sayısına daha önce açıklanan kayıpların dahil edilip edilmediği belli değil.

RADYASYON ARTIŞI

Patlama ile ilgili Rus basını da yeni bir iddia ortaya attı. Denemesi yapılan motorun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni nesil hipersonik gemisavar ‘Zirkon’ füzesine ait olduğu öne sürüldü. Rus Kommersant gazetesi ile “Lenta.ru” sitesinin bölgedeki bir askeri teknisyenden aktardığına göre patlama, sıvı yakıtı oksitleyen katalizatör maddelerinin ani birleşmesinden kaynaklandı. Bu teknolojinin de Zirkon füzesinde kullanıldığı belirtildi. Patlama sonrasında bölgede radyasyon seviyelerinde kısa süreli artış saptanmıştı. Personelinin test edilen motorun “izotop güç kaynağına” destek sağladığını belirten Rosatom, “Deniz Kuvvetleri’ne ait poligonda yapılan füze denemesinde belirli radyoaktif izotopların kullanıldığı sıvı yakıtın yanması radyasyon seviyesinin artmasına neden olmuştur” açıklamasını yaptı.

Rus RBK gazetesine konuşan Moskova Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde uzman Boris Zhuikov da, izotop güç kaynaklarının esasında uzay araçları için kullanıldığını ve çoğunlukla bu teknoloji ile çalışan insanlar için tehdit teşkil etmediğini söyledi. Rus uzman, olay sırasında ölçülen radyoaktivite seviyelerinin nükleer reaktörlerdeki ciddi kazalarda ölçülenle kıyaslanamayacağını da ekledi.

1 SAAT SÜRDÜ

Çevre örgütü Greenpeace Rusya da, açıklanan resmi radyasyon seviyesini teyit etti, ancak bu yüksek seviyenin bir saat boyunca devam ettiğini açıkladı. Resmi açıklamada yüksek seviyenin yarım saat etkisini sürdürdüğü belirtilmişti. Fransız AFP ajansı radyasyon alarmı yüzünden Severodvinsk sakinlerinin geçen perşembe iyot stoklamak için eczanelere akın ettiğini bildirdi. AFP’ye konuşan eczacı Yelena Varinskaya, “İnsanlar panikledi. Bir saat içinde tüm iyot ve iyotlu ilaçlar satıldı” dedi.

TANITIMINI PUTİN YAPMIŞTI

Rus basınının iddia ettiği gemisavar “Zirkon” füzesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat 2019 tarihinde dijital görseller eşliğinde tanıtmıştı. Konuşmasında Zirkon ile ilgili, “Avlamayı denesinler de görelim” demişti. Bu füze, sesten 9 kat hızlı uçan hipersonik bir sistem olarak tanımlanıyor. Füzenin hızı saatte 11 bin kilometre. NATO standartlarına göre “SS-N-33” olarak sınıflandırılıyor. Esas olarak 1000 kilometre menzildeki savaş gemilerini imha etmek için geliştirilen bu füze gemi, uçak ve kara üslerine konuşlandırılabiliyor.

BİLGİ NOTU



Geçen perşembe meydana gelen patlama sonrasında resmi açıklamaya göre yerel saatle 11.50’de radyasyon seviyesi normalin 20 katı yükselerek

2.0 mikrosieverte çıktı.

NORVEÇ’TE CAMİDE SİLAHLI SALDIRI

NORVEÇ’in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum kentinde, dün ‘El Nur İslam Merkezi’ adlı camide silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı. Olaya ilişkin bir şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi. ‘Budstikka’ adlı yerel gazetede ise caminin yönetim kurulundan İrfan Muştak’ın, saldırganın kasklı ve üniformalı olduğu açıklamasına yer verildi. Muştak, saldırganın kurşun geçirmez yelek giydiğini de söyledi. Saldırganın, Norveçli genç bir erkek olduğu belirtiliyor.

TRUMP’TAN KORE TWEET’İ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin kendisine yolladığı mektupta ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatını ‘saçma ve pahalı’ olarak nitelendirdiğini belirtti. Trump’a göre Kim, ancak bu tatbikatların bitmesi halinde bir araya gelip müzakerelere devam edebileceklerini kaydetmiş. Kuzey Kore, dün iki kısa menzilli füze denemesi daha yaptı, ancak Trump bunları önemli görmüyor.

ÇİN’İ TAYFUN VURDU

Çin’in doğu kıyısını ‘Lekima’ tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1 milyon kişinin de tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi. Çin Haber Ajansı Xinhua’ya göre can kayıpları Zhejiang eyaletinde yaşandı.