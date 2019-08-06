‘Nükleer faaliyet programı genişler’
İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmaması halinde İran’ın nükleer programını anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede sürdüreceğini söyledi.
Başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı’nda dün basın toplantısı düzenleyen Zarif, nükleer anlaşmanın geleceğini ve ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını değerlendirdi. Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusundaki sözlerini yerine getirmemesi halinde İran’ın ABD yaptırımlarına karşı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını sürdüreceğini belirtirken Avrupa’ya anlaşmayı koruma çağrısında bulundu. Nükleer anlaşmanın ortadan kalkması halinde Zarif, “Anlaşma korunamazsa nükleer programımızı nükleer anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede yürütebiliriz” dedi. ABD’nin kendisine yönelik yaptırımlarını değerlendiren Zarif, “Bunun nedeni İran halkının sözcüsü olmam. ABD yönetiminde bazıları diplomasinin düşmanıdır” diye konuştu.
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