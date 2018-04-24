‘Nükleer anlaşmayı bozan bedel öder’
Trump’ın ‘korkunç hatalı’ dediği İran ile nükleer anlaşmanın düzeltilmesiyle ilgili süre 12 Mayıs’ta dolacak. İran anlaşmanın iptalinin ‘ciddi neticeleri olacağı’ konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 5+1 ülkelerinin yaptığı anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğinin belli olacağı 12 Mayıs tarihinden önce Tahran’dan net uyarılar geliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump’ı uluslararası toplumun Tahran’la yaptığı anlaşmadan çekilme ihtimaline karşı uyardı. Ruhani, “Beyaz Saray’dakilere söylüyorum. Taahhütlerine bağlı kalmazlarsa, İran hükümeti sağlam bir şekilde cevap verecek... Anlaşmaya kim ihanet ederse bilmeli ki, sert sonuçlarla karşılaşacak” dedi. 2015’te BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya, İran ile nükleer anlaşma imzalamıştı. Trump ise müttefiklerine ‘korkunç hatalar var’ diyerek düzeltilmezse İran’a yeniden ekonomik yaptırım getireceğini ilan etmişti. Ruhani’nin açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Washington’da görüşmesinden önce geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreteri Ali Şemkhani de Trump’ın anlaşmayı bozarak İran’a yaptırımları geri getirmesi halinde kendilerinin de anlaşmadan çıkacaklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Washington’daki görüşmeler öncesinde ABD first lady’si Melania Trump’ın elini öptü.
TRUMP: BERBAT BİR ANLAŞMA
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği görüşmenin başında yaptığı açıklamalarda İran’la yapılan anlaşmayı eleştirdi. Trump, “İran anlaşması delilikti. Hiç yapılmamış olması gereken berbat bir anlaşma” dedi. Trump, İran’ın anlaşma bozulursa yeniden nükleer programını hızlandırma ihtimaline karşı ise “Eğer nükleer programa yeniden başlarlarsa daha büyük problemleri olur” diye sert mesajlar gönderdi. Macron ise Trump’ın aksine anlaşmayı savunarak “İran anlaşması önemli bir mesele ve bölge güvenliğinin bir parçası” dedi.
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