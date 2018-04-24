‘Nükleer anlaşmayı bozan bedel öder’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
24.04.2018 - 23:59, Son Güncelleme:

‘Nükleer anlaşmayı bozan bedel öder’

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‘Nükleer anlaşmayı bozan bedel öder’

Trump’ın ‘korkunç hatalı’ dediği İran ile nükleer anlaşmanın düzeltilmesiyle ilgili süre 12 Mayıs’ta dolacak. İran anlaşmanın iptalinin ‘ciddi neticeleri olacağı’ konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 5+1 ülkelerinin yaptığı anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğinin belli olacağı 12 Mayıs tarihinden önce Tahran’dan net uyarılar geliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump’ı uluslararası toplumun Tahran’la yaptığı anlaşmadan çekilme ihtimaline karşı uyardı. Ruhani, “Beyaz Saray’dakilere söylüyorum. Taahhütlerine bağlı kalmazlarsa, İran hükümeti sağlam bir şekilde cevap verecek... Anlaşmaya kim ihanet ederse bilmeli ki, sert sonuçlarla karşılaşacak” dedi. 2015’te BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya, İran ile nükleer anlaşma imzalamıştı. Trump ise müttefiklerine ‘korkunç hatalar var’ diyerek düzeltilmezse İran’a yeniden ekonomik yaptırım getireceğini ilan etmişti. Ruhani’nin açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Washington’da görüşmesinden önce geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreteri Ali Şemkhani de Trump’ın anlaşmayı bozarak İran’a yaptırımları geri getirmesi halinde kendilerinin de anlaşmadan çıkacaklarını söyledi.

‘Nükleer anlaşmayı bozan bedel öder’
Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Washington’daki görüşmeler öncesinde ABD first lady’si Melania Trump’ın elini öptü.

TRUMP: BERBAT BİR ANLAŞMA
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği görüşmenin başında yaptığı açıklamalarda İran’la yapılan anlaşmayı eleştirdi. Trump, “İran anlaşması delilikti. Hiç yapılmamış olması gereken berbat bir anlaşma” dedi. Trump, İran’ın anlaşma bozulursa yeniden nükleer programını hızlandırma ihtimaline karşı ise “Eğer nükleer programa yeniden başlarlarsa daha büyük problemleri olur” diye sert mesajlar gönderdi. Macron ise Trump’ın aksine anlaşmayı savunarak “İran anlaşması önemli bir mesele ve bölge güvenliğinin bir parçası” dedi.

Geçen yıla göre daha sert
Geçen yıla göre daha sert
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