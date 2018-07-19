NSU işbirlikçisi serbest kaldı
ALMANYA’da neo-Nazi terör örgütü NSU’nun işlediği seri cinayetlere yardım ve terör örgütüne destekten suçlu bulunan Ralf Wohlleben’in serbest bırakılması, kurban ailelerini derinden sarstı. Müdahil avukatlardan Sebastian Scharmer, geçen hafta 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Wohlleben’in “serbest kalması düşük cezanın bir sonucu” diyerek, mahkemenin kararını eleştirdi.
9 Türk ve 1 Yunan esnaf ile bir Alman polisini hedef alan cinayetlerden dokuzunda kullanılan Ceska 83 tipi silahı terör örgütüne tedarik eden ve örgüte destek ağını kuran Ralf Wohlleben’in serbest bırakılması, kamuoyunda derin yankı uyandırdı. Davanın ikinci önemli suçlusunun salıverilmesi en başta kurban ailelerini sarstı. Wohlleben 6 yıl 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Savunma avukatları suçlunun cezasının üçte ikisinden fazlasını yattığı, karar kesin hüküm kazanıncaya kadar serbest kalması talebiyle Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme Federal Savcılığın da onayıyla tutukluluk halini kaldırdı ve Wohlleben dün sabah tahliye edildi.
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