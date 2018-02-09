Kocasını öldüren silahı o vermişti! Affetti

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesinde konuşan Boulgaridies, geçen yılın sonunda Carsten S. ile gizli bir yerde iki kızıyla birlikte buluştuğunu ve görüştüklerini anlattı. Boulgaridies, “Bu benim için hayatımın en zor ve en duygusal anlarından biriydi” dedi. Davanın başında tutuklu sanık Ralf Wohlleben’in talimatıyla cinayetlerde kullanılan silahı tedarik ederek NSU üyelerine verdiğini itiraf eden Carsten S.’yi yaptığından pişman bir kişi olarak gördüğünü ifade eden Boulgarides, Carsten S.’yi affettiğini belirtti. Boulgarides, diğer sanıkların ise yaptıklarından dolayı pişmanlık duymadığını gördüğünü kaydetti.

HALILARIN KALDIRILMASI GEREKİYOR

Cinayetler yeterince soruşturulmadığı için Alman güvenlik birimlerini suçlayan Boulgarides, “Neden dosyalar imha edildi? Neden NSU’yu destekleyenler ve gizli servis muhbirleri yeteri kadar sorguya çekilmedi?” diye sordu. Bu davanın ‘yüzeysel bir ev temizliğine’ benzediğini belirten Boulgarides, “Ancak altına çok fazla şeyin süpürüldüğü halıların da kaldırılması gerekiyordu” dedi.

MAHKEME CESUR DAVRANMALI

Boulgarides’in avukatı Yavuz Narin de davada birçok sorunun cevaplanmadığına işaret ederek, Anayasa Koruma Teşkilatı için çalışan birçok muhbirin korunduğunu söyledi: “NSU destekçileri, Federal Başsavcılığın ifade ettiğinden çok daha fazla. Birçok soru cevaplanmadı. Birçok açıklama makul değil. Sayısız ipucunun peşine yeterince düşülmedi. Mahkeme heyetinden cesur bir karar vermesini istiyoruz. Bu davada neyin yapılamadığını, nerelerde eksik kalındığını söylemeye cesaret edin.”

20 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, bugünkü duruşmayı sonlandırıp, davayı 20 Şubat’a erteledi.

Davada müdahil avukatların sunumlarının tamamlandığı ve bundan sonra sanık avukatlarının söz alacağı kaydedildi.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.