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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.01.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

"NSU 2.0" İkinci tehdit mektubu

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"NSU 2.0" İkinci tehdit mektubu

Almanya’da, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a yine tehdit mektubu gönderildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Başay Yıldız’a faksla gönderilen ikinci tehdit mektubu da ilkinde olduğu gibi aşırı sağcı "NSU 2.0"
imzasını taşıyor.

Avukat Başay Yıldız ile aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." şeklinde ifadelerin bulunduğu kaydedildi.

"SİLAH RUHSATI ÇIKAR"

Başay Yıldız ise polisin kendisine silah ruhsatı çıkarmayı önerdiğini ifade ederek, "Ben Almanya’da mı silah taşıyacağım? Mesleğimi yapabilmek için mi?” ifadesini kullandı.

Polisin, halkı korumak için görevli olduğunu vurgulayan Başay Yıldız, ailesiyle ilgili adres ve kimlik bilgilerinin öyle kolayca internetten bulunamayacağını kaydetti.

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Başay Yıldız’a, Ağustos ayında da faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan
inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

GAMALI HAÇ VE HİTLER

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.
Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

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