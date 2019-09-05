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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.09.2019 - 00:26, Son Güncelleme:

NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi

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NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco şehrinde, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği'ni (NRA) "İç terör örgütü" olarak tanıyan bir karar alındı.

Kentin yasama organı işlevi gören denetleme kurulu tarafından kabul edilen yasada, "San Francisco şehri ve bölgesi, NRA'yı iç terörist organizasyon olarak ilan eder." ifadesi yer aldı.

Yasada ayrıca, kentteki tedarikçi ve taşeronların NRA ile olan finansal ve sözleşmeye dayalı ilişkilerini gözden geçirmeleri istenirken, diğer şehirlere, eyaletlere ve federal hükümete benzer bir pozisyon almaları çağrısında bulunuldu.

Kurul üyesi Catherine Stefanı, ülkede silahlı saldırıların ardı arkasının kesilmediğini belirterek, "Bu ülkede her gün insanlar ölüyor, hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil ve NRA'nın yapmaya devam ettiği de bu. Bu bir iç terör örgütüdür.” ifadelerini kullandı.

Kararın, Temmuz ayında San Francisco'nun güneyindeki Gilroy kasabasındaki Sarımsak Festivali’nde 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine alındığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ilgili festivalde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duyurmuş, saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve festivale plan dahilinde saldırdığını bildirmişti.

Genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı festivalde saldırıyı gerçekleştiren zanlı Santino William Legan adlı beyaz Amerikalı, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

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