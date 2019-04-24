Notre Dame’ın yenilenmesi Fransa’yı ikiye böldü
Paris’te çıkan yangında bir bölümü yanan Notre Dame Katedrali’nin yeniden yapılması konusunda Fransa kamuoyu ikiye bölündü.
FRANSIZ mimarlar, tarihi Notre Dame’ın birebir aslına uygun bir halinin mi yoksa çağdaş bir yorumunun mu yapılacağını tartışıyor. Yapımı 182 yıl süren ve 850 yıldır ayakta olan katedralin alevler içerisinde kalmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame’ın yeniden yapılacağını açıklamıştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası bir mimari yarışmanın yapılacağını açıklamıştı. Macron’un açıklaması Notre Dame’ın planının aynı kalacağı ve çağdaş bir mimari yorumun yapılacağı iddialarını gündeme getirmişti.
Fransız mimar Alexandre Chassang, Twitter’dan, “Geçmişin taklit bir görüntüsünü yeniden inşa edemeyiz. Bu Mona Lisa’nın bir kopyasının Louvre müzesinde sergilenmesi gibi bir şey. Mimari şimdiki zamanı temsil etmeli” yorumunda bulundu. Ancak Notre Dame’a yapılacak farklı bir yorumun katedralin mimarı Jean Ravy’ye ve 19’uncu yüzyılda katedrale yeni bir kule ekleyen Fransız yazar ve mimar Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc’e saygısızlık olacağını savunanlar da var.
Fransa’daki mimarlar Notre Dame için alternatif çizimler yapmaya başladı bile. Bunlardan internete sızan bazılarında Notre Dame’ın yeni tavanında cam ve çiniden oluşan bir katman kullanılması öngörülüyor. Ayrıca kilisenin içine camlı zeminler oluşarak turistlerin Paris manzarasını buradan seyretmeleri planlanıyor. Gündeme gelen başka Notre Dame projelerinde de kilisenin tavanı için doğal malzemeler kullanılması gerektiği savunuluyor. Gotik mimarinin dünyadaki en güzel örnekleri arasında gösterilen Notre Dame’ın inşaatının beş yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
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