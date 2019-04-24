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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Notre Dame’ın yenilenmesi Fransa’yı ikiye böldü

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Notre Dame’ın yenilenmesi Fransa’yı ikiye böldü

Paris’te çıkan yangında bir bölümü yanan Notre Dame Katedrali’nin yeniden yapılması konusunda Fransa kamuoyu ikiye bölündü.

FRANSIZ mimarlar, tarihi Notre Dame’ın birebir aslına uygun bir halinin mi yoksa çağdaş bir yorumunun mu yapılacağını tartışıyor. Yapımı 182 yıl süren ve 850 yıldır ayakta olan katedralin alevler içerisinde kalmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame’ın yeniden yapılacağını açıklamıştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası bir mimari yarışmanın yapılacağını açıklamıştı. Macron’un açıklaması Notre Dame’ın planının aynı kalacağı ve çağdaş bir mimari yorumun yapılacağı iddialarını gündeme getirmişti.

Fransız mimar Alexandre Chassang, Twitter’dan, “Geçmişin taklit bir görüntüsünü yeniden inşa edemeyiz. Bu Mona Lisa’nın bir kopyasının Louvre müzesinde sergilenmesi gibi bir şey. Mimari şimdiki zamanı temsil etmeli” yorumunda bulundu. Ancak Notre Dame’a yapılacak farklı bir yorumun katedralin mimarı Jean Ravy’ye ve 19’uncu yüzyılda katedrale yeni bir kule ekleyen Fransız yazar ve mimar Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc’e saygısızlık olacağını savunanlar da var.
Fransa’daki mimarlar Notre Dame için alternatif çizimler yapmaya başladı bile. Bunlardan internete sızan bazılarında Notre Dame’ın yeni tavanında cam ve çiniden oluşan bir katman kullanılması öngörülüyor. Ayrıca kilisenin içine camlı zeminler oluşarak turistlerin Paris manzarasını buradan seyretmeleri planlanıyor. Gündeme gelen başka Notre Dame projelerinde de kilisenin tavanı için doğal malzemeler kullanılması gerektiği savunuluyor. Gotik mimarinin dünyadaki en güzel örnekleri arasında gösterilen Notre Dame’ın inşaatının beş yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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