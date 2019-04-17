Notre Dame'ın restorasyonu için bağış yağdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNotre Dame'ın restorasyonu için bağış yağdı
GeriDünya Notre Dame'ın restorasyonu için bağış yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Notre Dame'ın restorasyonu için bağış yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Notre Dame'ın restorasyonu için bağış yağdı

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın, dün 500 itfaiyecinin müdahalesiyle 8.5 saatte söndürüldü. Büyük zarar gören, çan kulesi ve çatısı çöken katedralin yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.

Paris’in en önemli yapılarından Notre Dame Katedrali’nde restorasyon çalışmaları sürerken önceki gün 18.50’de başlayan yangın dün sabaha karşı 03.20’de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı. Tüm dünyadan Fransa’ya ‘Geçmiş olsun’ mesajları gelirken, yangının söndürülmesinden sonraki 12 saat içinde Notre Dame’ın yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.

Notre Dameın restorasyonu için bağış yağdı

600 MİLYON EURO’YU GEÇTİ

Fransa’da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için yardım kampanyası başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangını ‘trajedi’ olarak niteleyerek “Katedrali birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi. Salma Hayek’in eşi Francois-Henri Pinault’nun katedralin restorasyonu için 100 milyon Euro bağışlayacağını açıklamasının ardından, diğer Fransız milyarderler art arda bağış yapacaklarını açıkladı. Louis Vuitton’un sahibi Bernard Anault 200 milyon Euro, Fransız kozmetik devi L’Oreal’in kurucusu Bettencourt Ailesi 200 milyon Euro ve Fransa merkezli petrol şirketi Total 100 milyon Euro bağış yapacaklarını açıkladı. Toplanan rakam kısa sürede 600 milyon Euro’yu geçti.

Notre Dameın restorasyonu için bağış yağdı

KAZA İHTİMALİ YÜKSEK

Paris Savcısı, yangının çıkış nedenini öğrenmeye çalıştıklarını belirterek kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı bir yangın çıkarmanın söz konusu olmadığını belirtti.

YAVAŞ MI MÜDAHALE EDİLDİ?

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Notre Dame yangınında gündeme gelen en önemli soru, ‘yangına neden yavaş müdahale edildiği’ idi. Söndürme çalışmalarında insansız hava araçları ve robotların da kullanıldığı, ancak yapıda çökmeyi engellemek için söndürme faaliyetlerinde acele edilmediği belirtildi. Nokta atışı yapamayan yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerin tarihi yapıya zarar verebileceği gerekçesiyle kullanılmadığı açıklandı. Yangın bu nedenle 8.5 saatte söndürülebildi. ABD Başkanı Donald Trump, yangın sürerken yaptığı açıklamada uçak ve helikopterlerle söndürme çalışması yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.

Notre Dameın restorasyonu için bağış yağdı

KURTARILAN ESERLER LOUVRE’A

856 yıllık Notre Dame Katedrali, yüzlerce yıllık sanat eserlerine ve Roman Katolik dünyası için büyük önem taşıyan hazinelere ev sahipliği yapıyordu. Bazıları 800 yıllık tarihi eserler de yangında zarar gördü. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun açıklamasına göre çarmıha gerilmeden önce Hz. İsa’nın başına takıldığına inanılan ‘Dikenli Taç’ kurtarıldı. Kudüs’ten getirilen tacı, 1200’lerde yaşamış olan Fransız Kralı 9’uncu Ludwig, Bizans İmparatoru’ndan satın alıp Paris’e getirmiş. Aziz ilan edilen tek Fransız Kralı olarak Louise’nin giydiği, ‘Aziz Louise’nin tüniği’ olarak anılan keten giysi de yangından kurtarıldı.

Notre Dameın restorasyonu için bağış yağdı

Yangından kurtarılan bazı eserler robotla taşındı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dengeleri değiştirecek karar! Veto etti

Kritik zirve sonrası ABD'den ilk açıklama

24 saat dolmadan 688 milyon euro bağış

İran Meclisi, ABD güçlerini resmen terörist ilan etti