Notre Dame'ın restorasyonu için bağış yağdı
Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın, dün 500 itfaiyecinin müdahalesiyle 8.5 saatte söndürüldü. Büyük zarar gören, çan kulesi ve çatısı çöken katedralin yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.
Paris’in en önemli yapılarından Notre Dame Katedrali’nde restorasyon çalışmaları sürerken önceki gün 18.50’de başlayan yangın dün sabaha karşı 03.20’de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı. Tüm dünyadan Fransa’ya ‘Geçmiş olsun’ mesajları gelirken, yangının söndürülmesinden sonraki 12 saat içinde Notre Dame’ın yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.
600 MİLYON EURO’YU GEÇTİ
Fransa’da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için yardım kampanyası başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangını ‘trajedi’ olarak niteleyerek “Katedrali birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi. Salma Hayek’in eşi Francois-Henri Pinault’nun katedralin restorasyonu için 100 milyon Euro bağışlayacağını açıklamasının ardından, diğer Fransız milyarderler art arda bağış yapacaklarını açıkladı. Louis Vuitton’un sahibi Bernard Anault 200 milyon Euro, Fransız kozmetik devi L’Oreal’in kurucusu Bettencourt Ailesi 200 milyon Euro ve Fransa merkezli petrol şirketi Total 100 milyon Euro bağış yapacaklarını açıkladı. Toplanan rakam kısa sürede 600 milyon Euro’yu geçti.
KAZA İHTİMALİ YÜKSEK
Paris Savcısı, yangının çıkış nedenini öğrenmeye çalıştıklarını belirterek kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı bir yangın çıkarmanın söz konusu olmadığını belirtti.
YAVAŞ MI MÜDAHALE EDİLDİ?
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Notre Dame yangınında gündeme gelen en önemli soru, ‘yangına neden yavaş müdahale edildiği’ idi. Söndürme çalışmalarında insansız hava araçları ve robotların da kullanıldığı, ancak yapıda çökmeyi engellemek için söndürme faaliyetlerinde acele edilmediği belirtildi. Nokta atışı yapamayan yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerin tarihi yapıya zarar verebileceği gerekçesiyle kullanılmadığı açıklandı. Yangın bu nedenle 8.5 saatte söndürülebildi. ABD Başkanı Donald Trump, yangın sürerken yaptığı açıklamada uçak ve helikopterlerle söndürme çalışması yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.
KURTARILAN ESERLER LOUVRE’A
856 yıllık Notre Dame Katedrali, yüzlerce yıllık sanat eserlerine ve Roman Katolik dünyası için büyük önem taşıyan hazinelere ev sahipliği yapıyordu. Bazıları 800 yıllık tarihi eserler de yangında zarar gördü. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun açıklamasına göre çarmıha gerilmeden önce Hz. İsa’nın başına takıldığına inanılan ‘Dikenli Taç’ kurtarıldı. Kudüs’ten getirilen tacı, 1200’lerde yaşamış olan Fransız Kralı 9’uncu Ludwig, Bizans İmparatoru’ndan satın alıp Paris’e getirmiş. Aziz ilan edilen tek Fransız Kralı olarak Louise’nin giydiği, ‘Aziz Louise’nin tüniği’ olarak anılan keten giysi de yangından kurtarıldı.
Yangından kurtarılan bazı eserler robotla taşındı.
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