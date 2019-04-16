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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: ABACAPRESS
16.04.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

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Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

France 24 televizyonu kanalı da yetkililerin açıklamalarına dayanarak yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

TWITTER'DAN 1 MİLYON 600 BİN PAYLAŞIM

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

Yangını bir "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı duyurdu.

Fransa'nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon avro bağış yapacağını duyurdu.

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