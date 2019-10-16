Notre Dame ayağa kalkıyor
Fransa’nın başkenti Paris’in simge yapılarından olan ve nisan ayındaki yangında büyük hasar gören Notre Dame kilisesine yönelik yenileme çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, tamamen yanan ve eriyen çatının kısa süre içinde kaldırılacağı ve yenileme çalışmaların hızlanacağı ifade ediliyor. Notre Dame, 1137-1180 yılları arasında hüküm süren Kral VII. Louis’nin emriyle Paris’in siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti.
Dünya mimari tarihinin en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında 69 metre yüksekliğindeki merkez çan kulesi yıkılmış hemen ardından çatısı çökmüştü.
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