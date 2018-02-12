Notları 1-2 olana döner bedava

NOTLAR için yarıyıl karneleri ölçü alınacak. Derslerinden biri 2’nin altına düşen öğrenciler, bedava döner hakkını kaybedecek. Kampanyanın sürekli olacağını belirten Haşim Cin, başarılı öğrencilere 18 yaşına kadar bedava döner vereceğini söyledi. Kampanya sadece Gelsenkirchen’in Erle semtiyle sınırlı, başvurular da yarıyıl sonu ile ders yılı sonunda yapılacak.

Kampanya hakkında bilgi veren Haşim Cin, “Çocuklar beni görünce koşup boynuma sarılıyor, bu da beni mutlu ediyor. Öğrencilere hep derslerini sorardım, ‘1, 2 getirin bedava döner var’ derdim. Şimdi bunu bir düzene bağladım” diyor.

Şırnaklı olan Cin, doğup büyüdüğü kentte olduğu gibi 11 yıldır yaşadığı Gelsenkirchen’de de ailelerin maddi durumlarının pek iyi olmadığını hatırlatıyor.

Cin, şimdilik çevredeki dönercilerden olumlu ya da olumsuz herhangi bir tepki almamış. Çevre kentlerden de telefon edip, kampanyadan yararlanmak isteyenler oluyormuş. “Bunlara elbette hayır diyorum, amacım Erle semtinden çocuklara destek, bunu da 100 öğrenci ile sınırlı tutacağım, daha fazlasını kaldıramam” diyor.