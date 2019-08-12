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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
12.08.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı

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Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus, "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

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  • Norveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
  • Norveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
  • Norveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
  • Norveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
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Başkent Oslo'da mahkemeye çıkartılan ve ilk kez görüntülenen Manshaus'un suratındaki morluklar ve şişlikler dikkati çekti.

Norveç gazetesi VG'nin haberine göre Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirdi.

Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi.

Mahkemede suçlamaları reddeden saldırganın, sık sık kameralara gülümsemesi de dikkati çekti.

NORVEÇ POLİSİ RAFİQUE'İNİ KAHRAMAN İLAN ETTİ

Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti.

Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rafique'e saldırgana karşı korkusuzca durduğu ve eylemine izin vermediği için teşekkür edildi.

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Rafique, saldırgana sarılarak ateş etmesini engellediğini söyledi.

Saldırganın parmağını gözüne soktuğunu, kendisine yumruk attığını kaydeden Rafique, saldırganın elinde biri av tüfeği olmak üzere iki silah bulunduğunu ve eline vurarak silahları yere düşürmesini sağladığını ifade etti.

Barum'da dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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