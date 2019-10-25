Norveç’te kadınlar çok mutlu
Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi, kadınlar için yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülkeleri belirledi.
Norveç’in birinci sırada yer aldığı endekste hiçbir ülke tam puan alamasa da kadınların güçlenmesi anlamında küresel eğilimin doğru yöne gittiği kaydedildi. Listede ikinci sıraya yerleşen İsviçre’yi, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda takip etti. Türkiye 114. sırada, belirgin bir kötüleşmenin kaydedildiği tek ülke olarak da Yemen son sırada yer aldı. 167 ülkeden verilerin baz alındığı endekste kadınlar için istihdam, güvenlik, siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterler dikkate alındı.
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