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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.06.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu

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Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun" grubu yöneticisi Braten, Müslümanlara hakaret ederek Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı.

Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)", Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerim'lerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

NORVEÇ POLİSİ GÖSTERİYE İZİN VERMEDİ

Norveç haber ajansı NTB'ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.

Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta öncede Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

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