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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.08.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Norveç'te cami saldırısına terör soruşturması

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Norveç'te cami saldırısına terör soruşturması

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne dün düzenlenen silahlı saldırı sonrası saldırgan hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, camiye yönelik saldırı dolayısıyla 21 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı ve hakkında terör suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Emniyet Müdür Yardımcısı Rune Skjold, şüphelinin aşırı ırkçı görüşlere sahip olduğunu kaydederek, "Şüpheli faşist Norveç partisi Nasjonal Samling’in Başkanı Vidkun Quisling’i övüyor ve yabancı düşmanlığını sık sık dile getiriyor." ifadelerini kullandı.

Skjold, şüphelinin sorgu sırasında susma hakkını kullandığını bildirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Norveç basını, saldırganın, 21 yaşında Philip Manshaus adında Norveçli "ırkçı terörist" olduğunu yazdı.

Oslo'da öğrenci olduğu belirtilen şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmeden önce sosyal medya hesabından "Irksal savaşı gerçek hayata taşımalıyız." ifadelerini kullandığı ve Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant tarafından seçildiğini vurguladığı öne sürüldü.

AFGAN MOHAMMAD RAFIQUE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Norveç gazetesi VG'nin haberinde, terör saldırısı sırasında 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'in şüphelinin üzerine atlayarak olası bir faciayı önlediği kaydedildi. Şüpheli ile boğuşma sırasında vücudunda şişlikler ve morluklar oluştuğunu aktaran Rafique, şüpheliye müdahale ettiğinde çevreden de hemen yardım geldiğini ve şüphelinin silahı elinden düşürdüğünü söyledi.

Baerum kentinde silahlı bir kişi, dün El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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