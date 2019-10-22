Norveç'te silahlı bir adam ambulans çalıp çok sayıda kişiye çarptı
Norveç'in başkenti Oslo'da ambulans çalan silahlı bir adam çok sayıda kişiye çarptı. Yaralılar var.
Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir adam ambulans çaldı, kaçmaya çalıştığı sırada da çok sayıda kişiye çarptı.
Polisten yapılan açıklamada, şahsı durdurmak için ateş açıldığı ve şahsın ağır yaralı olduğu bildirildi.
#Oslo Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme.— OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle