Norveç ile İsveç karşı karşıya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNorveç ile İsveç karşı karşıya
GeriDünya Norveç ile İsveç karşı karşıya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Norveç ile İsveç karşı karşıya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Norveç ile İsveç karşı karşıya

Norveç Başbakanı Erna Solberg, İskandinavya’da ırkçı grupların merkezinin İsveç olduğunu belirterek, Norveç’in buna karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Solberg, Norveç’in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne düzenlenen saldırıya ilişkin İsveç’i hedef gösterdi. Radikal sağcı örgüt “İskandinav Direniş Hareketi”nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg, “İskandinavya’da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç’in buna karşı önlem alması gerekir” ifadelerini kullandı. Söz konusu grupların Norveç’e gelerek eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, bunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YANIT GELDİ

Solberg’nin açıklamasına İsveç’ten çok sert yanıt geldi. İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Solberg’in göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğunu hatırlatarak, “dönüp aynaya bakmasını” istedi. Ayrıca konu hakkında Aftonbaldet gazetesine açıklamalarda bulunan Ygeman, “Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede işbirliği önemli fakat siz aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iş birliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug’nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım” ifadelerini kullandı. İki ırkçı saldırganın Norveç’ten çıktığını işaret eden Ygeman, “İsveç’teki sağcıları suçlamak doğru değil. 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik’te Gelişim Partisi üyesiydi” değerlendirmesinde bulundu. Barum’da geçen cumartesi günü silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağı uzaklaştırıldı
Yunanistan'daki orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar tekrar durduruldu
Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı