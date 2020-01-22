Norveç hükümetinde DEAŞ’lı Emira krizi

DEAŞ’lı kadın ve çocuklarının ülkeye dönmesine ve hasta olan çocuklardan birinin sağlık masrafını Norveç’in üstlenecek olmasına tepki gösteren aşırı sağcı İlerleme Partisi (Fremskrittspartiet), koalisyon hükümetinden ayrıldıklarını duyurdu. Partinin lideri ve aynı zamanda ülkenin Ekonomi Bakanı Siv Jensen, “Bu hükümeti ben kurdum, şimdi de partimi geri çekiyorum. Bunu doğru olduğu için yapıyorum. İlerleme Partisi olarak hükümette yer almamıza rağmen politikalarımızı uygulayamıyoruz” diye konuştu.

Hükümetten ayrılmalarına rağmen azınlıkta kalan hükümeti destekleyeceklerini belirten Jensen, başbakan olarak Muhazafakâr Parti (Höyre) lideri Erna Solberg’e destek verdiklerini açıkladı. Kriz nedeniyle Başbakan Solberg, Dünya Ekonomi Forumu için yapacağı Davos ziyaretini iptal etti. İlerleme Partisi, 169 sandalyeli Norveç Parlamentosu’nda 27 parlamenter ile Norveç’in 3. büyük partisi konumunda bulunuyor.

HOL KAMPINDAN KAÇTI

Kadının gerçek adı bilinmiyor. Amerikan New York Times gazetesi, “İki Kızkardeş” isimli kitapta kadının adının ‘Emira’ olarak geçtiğini belirtti. Oslo’nun batısında Pakistan asıllı Norveçli bir ailede yetişen Emira’nın, DEAŞ’a katılmak için 2013’te Suriye’ye gittiği belirtiliyor. Norveç’te futbol oynayan ve üniversiteye giden Emira, DEAŞ’a katıldıktan sonra iki kez evlenmiş ve iki de çocuk sahibi olmuş.

İNSANİ GEREKÇELERLE ÜLKEYE ALINDI

Geçen cumartesi günü ülkesine dönen 29 yaşındaki kadın, güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Norveç basını, çocuklarıyla birlikte gözaltında olan kadının, 4 hafta daha gözaltında kalacağını yazdı. 5 yaşında bir kız ve 3 yaşında bir erkek çocuğu olan Emira’nın, çocuklarından birinin ciddi şekilde hasta olduğu belirtiliyor. Norveç devlet kanalı NRK’ya konuşan Başbakan Solberg, “Önceliğimiz, hasta çocuğun Norveç’te tedavi edilmesi” diye konuşmuştu. Ancak İlerleme Partisi sözcüsü, ülke değerlerine düşman olan bir örgüte (DEAŞ) katılan birinin ülkeye geri kabul edilemeyeceğini belirterek karara şiddetle karşı çıkmıştı.