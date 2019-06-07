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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Normandiya’da birlik vurgusu

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Normandiya’da birlik vurgusu

İngiltere’deki anmanın ardında dün ABD liderliğindeki Normandiya Çıkarması’nın 75’inci yıldönümü harekâtın ilk başladığı Fransız sahillerinde de anıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gösteri uçuşunu izleyen ABD Başkanı Trump, ABD-Avrupa ittifakının savaş sırasında kurulduğunu belirterek “Bu ittifakın bağı yok edilemez” dedi.

İKİNCİ Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren ve Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan Normandiya çıkarmasının 75’inci yıl dönümü nedeniyle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde bir anma töreni gerçekleşti. Fransa’nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer semtindeki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania ile birlikte katıldı.
ABD’li askerlerin ABD’nin gururu olduğunu dile getiren Trump, “Dostlarımız ve ortaklarımızla ittifakımız savaş sırasında kuruldu. Bu ittifak birçok sınavdan geçti ve muhafaza edildi. Bu ittifakın bağı yok edilemez” diye konuştu. Törende konuşma yapan Emmanuel Macron da, Fransa’nın ABD’li, İngiliz ve Kanadalı askerlerin Normandiya Çıkarması’nda yaptıklarını unutmadığını söyledi. Macron ve Trump konuşmalarının ardından savaş uçaklarının gösteri uçuşunu izledi. Törenin ardından Trump ve Macron ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.

Normandiya’da birlik vurgusu

PRENS CHARLES GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Amerikan mezarlığındaki anmaya yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Törende, Normandiya indirmesine katılan ve şu an 90’lı yaşlarında olan eski askerler 75 yıl sonra tekrar uçaklardan paraşütle atladılar. İngiltere Prensi Charles ve eşi Camilla ile İngiltere Başbakanı Theresa May, Bayeux’daki ortaçağ katedralinde düzenlenen anmaya katıldı. Bayeux, Nazi işgalinden ilk kurtarılan Normandiya şehri olması nedeniyle önem taşıyor. Prens Charles törende savaş gazileriyle de bir araya geldi.

BİLGİ NOTU

2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944’te ABD, İngiltere ve Kanada’nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa’nın kuzey sahiline yapılmıştı. Bu gelişmenin, Avrupa Birliği ile sonuçlanan ‘yeni Avrupa’nın kurulmasında önemli bir role sahip olduğu düşünülüyor.

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