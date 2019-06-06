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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Normandiya buluşması

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Normandiya buluşması

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu belirleyen en önemli harekâtlardan Normandiya Çıkarması anmalarının ilk ayağı İngiltere’nin Portsmouth liman kentinde yapıldı. Tören için dün ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere birçok Batılı lider bu şehirde bir araya geldi.

NAZİ rejiminin çöküşünde en kilit rol oynayan askeri operasyonlardan Normandiya Çıkarması’nın 75’inci yılı kutlama ve anma törenleri dün İngiltere’nin güney kıyısındaki liman kenti Portsmouth’ta başladı. Törenler için başta Birleşik Krallık Kraliçesi 2’nci Elizabeth, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda dünya lideri İngiltere’nin Portsmouth kentinde buluştu.

TRUMP: EN BÜYÜK İTTİFAK

Törende konuşan ABD Başkanı Trump, Normandiya Çıkarması için “Dünyanın savaş zamanında gördüğü en büyük ittifak. 75 yıl önce cesur Amerikalılar ve İngiliz vatanseverler bu adada dünya tarihinin en önemli savaşına doğru yola çıktılar” dedi. Trump ayrıca dönemin ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt’in çıkarmadan hemen önce okuduğu duayı dün törende yeniden okudu.

KRALİÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Birleşik Krallık Kraliçesi 2’nci Elizabeth konuşmasında babası Kral 6’ncı George’un o dönemki mesajını yeniden okuyarak, savaş gazilerine, “kahramanlık, cesaret ve fedakârlıklarından” ötürü teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise törende 1943 yılında Alman askerleri tarafından infaz edilen 16 yaşındaki bir Fransız direnişçisinin mektubunu okudu.

Normandiya buluşması

KOD ADI DEREBEYİ OPERASYONU

ABD ve müttefikleri, 6 Haziran 1944’te İngiltere’nin Portsmouth limanından Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Fransa’nın kuzeyindeki Normandiya kıyısına hareket etti. Çıkarmanın kod adı “Derebeyi Operasyonu” idi.

Çıkarma öncesinde Alman ordusu, Doğu Cephesi’nde Stalingrad ile Kuzey Afrika’da yenilgiye uğramış olmasına rağmen Avrupa kıtasının büyük bölümünü işgal altında tutuyordu. ABD, İngiltere ve müttefikleri 6 bin 939 savaş gemisi, 10 bin 440 savaş uçağı ve yaklaşık 160 bin askerle Normandiya kıyılarına çıkarma yaptı. Hedef, Almanya’nın “Atlantik Duvarı” olarak adlandırdığı savunma hattını yarmaktı.

Normalde çıkarma bir gün önce yapılacaktı. Ancak kötü hava koşulları yüzünden bir gün ertelendi. Müttefiklerin zafer kazandığı Normandiya Çıkarması, tarihin en kanlı muharebeleri arasına girdi ve en az 10 bin asker bu operasyonda hayatını kaybetti.

İRLANDA’DA BREXİT MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye devlet ziyaretinin ardından İrlanda’ya gitti. Başbakan Leo Varadkar ile görüşen Trump, Brexit konusunda endişeli İrlandalılara güvence vermeye çalıştı. İrlanda sınırını ABD-Meksika sınırına benzeten Başkan Trump, Brexit anlaşmazlığındaki en önemli husus olan sınırın, ayrılıktan sonra da şimdi olduğu gibi iyi çalışacağına emin olduğunu söyledi. ÊÊ İngiltere’den ayrılmadan önce ise ITV televizyonuna İran konusunda açıklama yapan Trump, “Göreve geldiğimde İran aşırı derecede hasmane bir yerdi. Dünyadaki bir numaralı terörist ülkeydi ve muhtemelen bugün hâlâ öyleler” dedi. Trump, İran’a askeri seçenek olasılığıyla ilgili soruya, “Her zaman böyle bir şans var. Ben istiyor muyum? Hayır” yanıtını verdi.

 

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