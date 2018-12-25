Noel'in en sıcak hali
Avustralya dün Noel’i mevsim normallerini 12 derece aşarak 40 dereceyi bulan sıcakta kutladı.
Avustralya tarihinde sıcaklıklar ilk kez aralık ayında 6 gün peş peşe 40 derecenin üzerinde olacak. Yetkililer sağlık uyarılarında bulunurken, olası yangınlara karşı dikkat çağrısı yaptı. Güney Yarımküre bu dönemde yaz mevsimini yaşıyor. Noel, Türkiye’de de bir çok kilisede düzenlenen ayinlerle kutlandı. İzmir’in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ve İstanbul Taksim’deki Saint Antuan Kilisesi’nde ayinlere katılım yüksekti.
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