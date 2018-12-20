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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC Türkçe
20.12.2018 - 20:26, Son Güncelleme:

Noel şoku... 11 bin kişi mahsur, 100 bin kişi etkilendi

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Noel şoku... 11 bin kişi mahsur, 100 bin kişi etkilendi

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, başkent Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden uçuşların iptal edilmesi ile ortaya çıkan sorunu çözmek üzere havalimanına asker gönderileceğini açıkladı.

Noel şoku... 11 bin kişi mahsur, 100 bin kişi etkilendi

Kaç askerin gönderileceği ve askerlerin havaalanında ne yapacakları henüz bilinmiyor.

Gatwick Havalimanı'nda Çarşamba gecesinden bu yana uçuşlar iptal edildi.

Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Türkiye saatiyle 00:00'da kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hâlâ havalimanı bölgesinde belirtilen insansız hava araçları ise helikopterle yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Havaalanından bugün 760 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bu durum toplamda 100 bin yolcuyu etkiliyor. Uçuşların TSİ 22:00'ye kadar gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

'TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL'

Sussex Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağlantılı" olmadığını açıkladı. Ancak ortada uçuşları olumsuz etkilmeye yönelik "kasıtlı bir eylem" olduğu belirtildi.

Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Londra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendirildiğini söyledi.

Gece iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı yerel saatle 03:01'de (TSİ 06:01) yeniden açıldı. Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

POLİS İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI VURMADI

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi.

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak.

Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

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