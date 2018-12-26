Noel Baba’ya ‘hâlâ inanıyor musun?’
ABD’de bütçe krizinin ardından hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Noel Bayramı’nı Beyaz Saray’da geçiren ABD Başkanı Donald Trump, telefonda konuştuğu 7 yaşındaki Coleman isimli çocuğa “Sen hâlâ Noel Baba’ya inanıyor musun” diye sordu. Çocuğa Noel Baba’ya bu yaşta inanmanın marjinal bir durum olduğunu söyleyen Trump’ın yorumu sosyal medyada ses getirdi. Çocuğun cevabını dinleyen Trump, daha sonra gülümseyerek “Peki. Keyfine bak” dedi.
‘YAPAYALNIZIM’
Bütçe krizi nedeniyle Trump, 2000 yılından bu yana Noel Bayramı’nı Beyaz Saray’da geçiren ilk ABD Başkanı oldu. Kriz öncesinde Florida’da sahibi olduğu Mar-a Lago golf kulübüne gitmeyi planlayan Trump, önceki gece Twitter’dan “Beyaz Saray’da yapayalnız (yazık bana) Demokratların geri dönmesini ve ülkemizin ihtiyacı olan Sınır Güvenliği için anlaşmayı bekliyorum” diye yazdı. O sırada Florida’da bulunan Melania Trump’ın Noel için Washington’a dönmesi dikkat çekti. Meksika sınırından mültecilerin geçişini engellemek için sınıra duvar örmek isteyen Trump’ın 2019 bütçesi için 5 milyar dolarlık ek talebi Senato’daki Demokratlar tarafından kabul edilmemiş, bu nedenle ABD hükümeti kısmen kapanmıştı.
NYT’DAN SERT MAKALE: ‘GÖREVDEN ALMA VAKTİ GELDİ’
NEW York Times gazetesinin Pulitzer ödüllü yazarı Thomas Friedman, Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’ı görevden almak için çalışma başlatması gerektiğini savundu. Friedman, “Bu zamana kadar Başkan Trump’ın görevden alınmasını hiçbir zaman desteklemedim. Göreve geldiği şekilde görevden ayrılmasının en doğrusu olduğunu güçlü bir şekilde hissettim... Bugün Cumhuriyetçi Parti’nin müdahale etmesinin ve kendini değiştirmemesi durumunda Trump’ın istifaya zorlanmasının ya da görevden alınmasının en doğru yol olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı. Trump’ı görevden alma sürecinin ‘ulusal bir birlik’ içinde yürütülmesi gerektiğini savunan Friedman, Trump’ın başkan olarak kalacağı iki yılın ABD ve dünya için zararlı olabileceğini öne sürdü.
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