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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.10.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Nobel'i sarsan tecavüz skandalının odağındaki Arnault'a 2 yıl hapis

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Nobel'i sarsan tecavüz skandalının odağındaki Arnault'a 2 yıl hapis

İsveç'te mahkeme Nobel Ödülleri'ndeki skandalın odağındaki isim olan Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault'a tecavüz suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

İsveç yargısı, başkent Stokholm'deki kültür çevrelerinde önde gelen bir isim olan 72 yaşındaki fotoğrafçı Arnault'u tecavüz suçundan 2 yıl hapse mahkum etti.
Arnault 2011 yıında bu kentteki bir apartmanda yaşanan 2 tecavüz suçlamasından geçen ay yargılanmaya başlamıştı.

Bugün yapılan duruşmada Stokholm Bölge Mahkemesi aynı kadın tarafından Arnault'a yapılan suçlamalardan birinden Fransız fotoğrafçıyı aklarken diğerinden mahkum etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada "Sanık 5 ve 6 Ekim 2011 tarihleri arasındaki gece yaşanan tecavüz suçundan suçlu bulundu ve 2 yıl hapse mahkum edildi. Mağdur tarafın zararları için de tazminat ödenecek" dedi.

Tazminat miktarının da 12.000 dolar olduğu duyuruldu. Dünya genelinde cinsel taciz ve cinsel saldırılara karşı başlatılan #MeToo hareketi sonucu ülkede ayyuka çıkan ilk büyük davada İsveçli savcılar Arnault için en az 3 yıl hapis cezası istiyordu.

Kadının kimliği ise mahremiyetini korumak amacıyla basına açıklanmadı.

SKANDAL NEDENİYLE BU YIL NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜN VERİLMESİ ERTELENMİŞTİ

Arnault, Nobel Edebiyat Ödülü kazananlarını belirleyen İsveç Akademisi'nin üyelerinden şair Katarina Frostenson ile evli. Skandal nedeniyle 70 yıl sonra ilk kez bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesi ertelenmişti.

Sputnilk'te yer alan habere göre; Kasım 2017'de Arnault'un adının karıştığı skandal ortaya çıkmış, İsveç gazetesi Dagens Nyheter, Fransız fotoğrafçıyı cinsel saldırı ya da tacizle suçlayan 18 kadının ifadelerine yer vermişti. Ancak savcılar Arnault'a yönelik suçlamaların diğerlerini delil yetersizliği ya da zamanaşımı gibi nedenlerle düşürmüştü.

1989 yılında Stokholm'de 'Forum' adlı bir kulüp kuran Arnault, mekanına yayımcılar ve diğer yazarlarla görüşmek isteyen yazar adaylarının gelmesi sonucu kentteki kültür çevrelerinde kendine yer edinmişti.

Yıllarca bu kulübü fonlayan İsveç Akademisi'nin ömür boyu bu göreve atanan 18 üyesi bulunyordu ve Arnault sık sık kendini Akademi'nin 19. üyesi olarak tanımlıyordu. Yaşanan tartışmalar sonucu Akademi'nin 8 üyesi istifa etmiş ya da izne ayrılmıştı.

Arnault'un muhalifleri Akademi'yi fotoğrafçının eylemlerinden haberdar olmakla ve bir 'sessizlik kültürü' yaratmakla suçlamıştı. Aranult'un bazı yıllar Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazananların isimlerini dostlarına 'sızdırdığı' da ortaya çıkarılmıştı.

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