Nobel Tıp Ödülü hücrebilimcilere
Bu yılki Nobel/Fizyoloji Tıp Ödülü’nü hücrelerin oksijen seviyesini nasıl algıladığı ve nasıl tepki verdiğini deşifre eden iki Amerikalı ve bir İngiliz doktor aldı.
Söz konusu keşifin kalp yetmezliği, anemi ve kanser gibi hastalıklara karşı yeni tedaviler geliştirilmesinde etkili olduğu belirtildi.
Dana Farber Kanser Enstitüsü ve Harvard Tıp Fakültesi’nden William Kaelin (63) ve John Hopkins Üniversitesi’nden Gregg Semenza (63) ile birlikte İngiliz Oxford Üniversitesi’nden Peter Ratcliffe (65) çalışmalarıyla toplam 913 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Bilim insanlarının, genlerin farklı oksijen seviyesine nasıl adapte olacağını belirleyen biyolojik makine keşfettikleri belirtildi. Bu keşif alyuvar üretimi, yeni damarların oluşumu ve bağışıklık sisteminin ince ayarını anlamak açısından son derece önemli. Konuya ilişkin açıklamada, oksijen algılamasının, çok sayıda hastalığın sebebinin anlaşılmasında hayati olduğuna dikkat çekildi ve “Bu yılın Nobel Ödülü sahiplerinin fizyoloji bilimi açısından büyük önem taşıyan keşifleri, anemiden kansere kadar pek çok hastalıkla mücadelede yeni stratejilerin yolunu açmıştır” denildi. Açıklamada, Kaelin, Ratcliffe ve Semenza’nın çalışmalarının hücrelerin farklı oksijen düzeylerine adaptasyonunu sağlayan moleküler mekanizmaları ortaya koyduğu kaydedildi.
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