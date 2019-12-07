Nobel ödüllü yazar Handke'den Srebrenitsa sorularına küstah yanıt

Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke, Srebrenitsa soykırımı ile ilgili soru soran gazetecileri aşağılayarak, soykırımı bir kez daha inkar etti.

Handke, 10 Ekim'de layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü almak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Kraliyet Akademisi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu yönündeki sorulara sinirlenen Handke, "Son 8-9 haftada okuyuculardan birçok harika mektup aldım. Bunlardan biri isimsiz bir mektuptu ve üzerinde bir tür dışkı kalıntısı olan tuvalet kağıdı içeriyordu. Bu tür sorular soran gazetecilere boş sorularınız için isimsiz gönderilen dışkılı tuvalet kağıdını tercih ettiğimi söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Stockholm'de yapılacak protestolardan korkmadığını söyleyen Handke, "4 yıl önce Ibsen Ödülü'nü almak için Oslo'ya gittim ve orada da birçok protesto yapıldı. Bana 'Faşist, faşist' dediler. Göstericilerle konuşmak için durdum ama onlar benimle konuşmak istemedi." şeklinde konuştu.

"SOYKIRIM" YERİNE "KARDEŞ CİNAYETİ" DEDİ



İsveç devlet televizyonu SVT'ye de röportaj veren Handke, Srebrenitsa'da gerçekleşen soykırım için "kardeş cinayeti" ifadesini kullanmayı tercih etti.

Handke, daha önce çok dinli Yugoslavya'da "kardeş" olarak yaşayan insanların bu durumuna "göreceli" olarak yaklaştığını belirtti.

Göreceli yaklaşımın soykırımı inkar etmek olmadığını savunan Handke, "Benim için yaşanan 'kardeş cinayeti'. Eğer insanlar buna 'soykırım' diyorsa neden olmasın." diye konuştu.

Bu arada, Nobel Ödülleri'nin sahiplerine taktim edileceği 10 Aralık'ta Stockholm'de yazara ödül veren İsveç Kraliyet Akademisi'ne yönelik büyük bir protesto organize ediliyor. Ülkede yaşayan Bosnalı STK'lerin hazırladığı gösteriye büyük katılım gerçekleşmesi bekleniyor.

HANDKE'NİN SIRP HAYRANLIĞI

Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olarak tanınan Handke, Kosova'daki savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını ifade etmişti.

Handke, eski Sırp lider Milosevic'e de cezaevinde ziyarette bulunmuş, lehine tanıklık etmek için girişimler yapmıştı.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine daha önce de Bosna Hersek ve Kosova'dan tepkiler gelmişti.

KALIN'DAN "SOYKIRIMI SAVUNAN YAZARA NOBEL ÖDÜLÜ KARARINDAN DÖNÜN" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

2019 Nobel Edebiyat ödülü, Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verilecek.

Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir.@NobelPrize vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir?

Yeni soykırımları özendirmek için mi?! — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 7, 2019

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verileceğini hatırlattı.

Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. NobelPrize vicdanı olmayan birine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullandı.