Nobel Edebiyat ödülü bu yıl verilmeyecek!
Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nde cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar, ödülü de vurdu. İsveç Akademisi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü bu yıl erteleyip 2019'da açıklayacağını duyurdu.
Nobel Edebiyat Ödülü tarihinde ilk kez böyle bir durum gerçekleşirken, 2019'da ödülün iki tane verileceği açıklandı.
Akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson’un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault’a, 18 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yapılmıştı. Arnault’un 6 ödülün kazananını resmi açıklamadan önce sızdırdığı da ileri sürüldü.
Akademinin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor. Ancak isteyen üyeler toplantılara katılmamayı seçebiliyor. Akademiye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf, akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti.
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