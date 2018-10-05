Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad kimdir?
1901 yılından beri verilen Nobel Barış Ödülü bu yıl, cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasını durdurmaya yönelik çabalarından ötürü Dr. Denis Mukwege ve Nadia Murad'a verildi. Bu gelişmenin ardından Nadia Murad'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad kimdir?
Norveç Nobel Komitesi tarafından verilen Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahipleri belli oldu. Ödül bu yıl iki kişiye aynı anda verildi. Ödülü kazanan kişilerden Nadia Murad'ın biyografisi günün en çok merak edilenlerinden oldu. İşte, Nadia Murad'a dair tüm detaylar...
Nadia Murad 1993 yılında dünyaya geldi. Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'de 21 yaşındayken kaçırılan ve 6 erkek kardeşi öldürülen Ezidi aktivist Nadia Murad, daha sonra örgütten kaçmayı başararak Almanya'ya gitmişti.
Eylül 2016'da BM İyi Niyet Elçisi ilan edilen Murad, 2017'de Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Vaclav Havel Ödülü'ne layık görülmüştü. Kaçtığından beri insan ticaretini durdurmak için mücadele veren Murad, BM'deki görevi sırasında ise özellikle insan ticareti mağduru mülteci kadın ve genç kızlar konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle