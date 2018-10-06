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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

Nobel Barış Ödülü cinsel şiddetle mücadele aktivistlerine

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Nobel Barış Ödülü cinsel şiddetle mücadele aktivistlerine

NOBEL Barış ödülü bu yıl kriz bölgelerinde cinsel şiddetle mücadele konusundaki faaliyetleri nedeniyle Kongolu doktor Dr. Denis Mukwege (63) ile kendisini seks kölesi olarak kullanan terör örgütü DEAŞ’ın elinden zor kurtulan Ezidi Nadia Murad’a (25) verildi.

Norveç Nobel Komitesi, ödülün ilanıyla ilgili yaptığı açıklamada “söz konusu iki kişinin, bu tür savaş suçlarının gündeme getirilmesi ve mücadele edilmesine önemli katkı sağladığı” belirtildi. Açıklamada, “Denis Mukwege, hayatını bu tür kurbanları savunmak için adayan bir yardımcıdır. Nadia Murad ise kendisine ve diğerlerine yönelik şiddeti anlatan bir tanıktır” ifadesi yer aldı.

MUCİZE DOKTOR

Yaklaşık 20 yıldır çeşitli silahlı grupların iktidar çatışmasının sürdüğü Doğu Kongo’nun Bukavu kentinde bir klinik açarak çoğu toplu tecavüze uğramış kadınları tedavi eden Mukwege, bu mücadelesi nedeniyle 2012 yılında az daha kendi canından oluyordu. ‘Mucize Doktor’ olarak bilinen Mukwege, kısa bir süre önce düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Tüm kurbanlar çok vahşi şekilde tecavüze uğramış halde geliyor. Hastaneye ulaşabilecek kadar hayatta kalanlarda olağanüstü fiziksel ve psikolojik yıkım olduğu görülüyor. Gelenlerin büyük bir bölümünün genital bölgelerinde kurşun ya da sivri cisimlerle yaralanmalar mevcut. Bu, bu bölge tarihinde görülmemiş düzeyde bir vahşilik” demişti. Mukwege, savaş alanında tecavüzü ‘kitlesel imha silahı’ olarak nitelemişti.

DEAŞ KURBANI GENÇ KADIN

Nadia Murad, Irak’ın Sincar bölgesinde DEAŞ’ın kaçırdığı yaklaşık 3 bin Ezidi kadın ve genç kızdan biriydi. Musul’a götürülmüş, işkence ve tecavüze uğramıştı. Üç ay sonra kaçmayı başaran Murad, yaşadıklarına uluslararası alanda dikkat çekerek cinsel şiddetle mücadele aktivistlerinden biri oldu. “Son Kız” isimli kitabında, nasıl kaçırıldığını, anne ve altı kardeşinin öldürülmesini ve kaçışını ayrıntılı anlattı. 2016’da Avrupa Parlamentosu Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’nü kazanmış, aynı yıl BM İyi Niyet Elçisi seçilmişti. Murad, Nobel ödülünü cinsel şiddet mağduru tüm kadınlarla paylaştığını belirtti.

 

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