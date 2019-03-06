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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: EPA
06.03.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Nissan'ın eski CEO'su Ghosn kefaletle serbest

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Nissan'ın eski CEO'su Ghosn kefaletle serbest

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı. Tokyo Bölge Mahkemesi, savcıların Ghosn'un hapiste kalmasını sağlamak için temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Japonya’da bugüne kadarki en yüksek kefalet bedeli olan 9 milyon doları ödediğini söyledi.

Aynı zamanda Renault ve Mitsubishi Motors'un eski başkanı olan Ghosn'un, Tokyo’da kalacağı güvencesini verdikten ve pasaportunu avukatına teslim ettikten sonra kefaletle serbest kalması onaylandı. Ghosn, evinin giriş ve çıkışlarına kameralar kurmayı kabul etti. Ghosn ayrıca internet kullanamayacak, mesaj gönderip alamayacak ve davasına dahil olan taraflarla iletişim kuramayacak. Yanızca avukatının ofisindeki bilgisayarı kullanabilecek.

TAHLİYE KARARI ÜÇÜNCÜ TALEPLE GELDİ

Şubat ayında Ghosn'un savunmasını devralan yeni avukat ekibinin yaptığı ilk kefalet talebi olma özelliğini taşıyan başvuruyu yapan ekipte, yüksek profilli davalarda beraat kazanması ile bilinen Junichiro Hironaka da bulunuyor. Ghosn'un önceki savunma takımı tarafından yapılan iki kefalet talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti. Öte yandan ilk iki kefalet talebini reddeden mahkemenin, son ve üçüncü talebi kabul etmesi, mahkemenin delil karartma ihtimalinin kalmadığına ikna olması olarak yorumlanmıştı.

MAAŞINI EKSİK GÖSTERDİ

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı. Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından toplanan Nissan Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

2011'DE CEO OLMUŞTU

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti. Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.

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