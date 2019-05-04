Nişanlandılar
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in (38) partneri ve kızı Neve Te Aroha’nın babası Clarke Gayford ile nişanlandığı belirtildi.
Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Ardern, Paskalya sırasında Gayford (41) ile nişanlandı.
Birlikteliklerini 2013’ten bu yana sürdüren Ardern ve Gayford çiftinin 21 Haziran’da Neve Te Aroha adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Nişan hakkında çiftten henüz açıklama yapılmadı ancak haberin duyulması üzerine tebrik mesajları gelmeye başladı. Ardern, geçen ayki cami saldırılarının ardından ülkedeki Müslüman cemaatine yönelik ilgi ve empatisiyle dikkat çekmişti.
TÜRK KURBAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI
YENİ Zelanda Başbakanı Ardern, 15 Mart’ta Christchurch kentindeki terör saldırısında ağır yaralı olarak kurtulan ancak tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan için başsağlığı mesajı yayınladı. Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı mesaj yayınlayan Başbakan Ardern, “yürekten başsağlığı diliyorum” dedi.
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