Nikol Paşinyan dokunulmazlığa rağmen tutuklandı
Ermenistan’da Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifa etmesi talebiyle 9 gün önce “Kadife devrim” halk protestoları başlatan “Elk” partisi lideri Nikol Paşinyan ile iki milletvekili arkadaşının serbest bırakılmayacakları açıklandı.
Güvenlik güçleri Paşinyan ile birlikte Sasun Mikaelyan ve Ararat Mirzoyan’ı da bilinmeyen bir yerde tutuyor.
Ermenistan başkenti Erivan’ın Erebuni semtinde öğle saatlerinde maskeli güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Paşinyan ve arkadaşlarının ne bugün, ne de yarın serbest bırakılmayacakları kesinleşti.
Ermenistan savcılığından yapılan açıklamada üç milletvekilinin dokunulmazlıkları bulunmasına rağmen, Ermenistan’da toplum düzenini ciddi biçimde tehlikeye sokma suçundan Özel Soruşturma Dairesi tarafından alı kondukları açıklandı.
Muhalif lider Nikol Paşinyan ve iki arkadaşına yöneltilen suçlamalar 13 ve 22 Nisan tarihlerinde izinsiz gösteri düzenlemek suretiyle kamu düzenini bozma ve ayrıca stratejik önemdeki kurum ve kuruluşların çalışmasını engelleyerek devleti güvenliğini tehdit etme bulunuyor.
Milletvekili Paşinyan, Mikaelyan ve Mirzoyan’ın tutuklandıkları Ermenistan parlamentosu Başkanı Ara Babloya’a bildirildiği de savcılık açıklamasında vurgulandı.
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