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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriNike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki
GeriDünya Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki 
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Dünya
AA
30.01.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki 

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Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki 

Amerikan spor giyim markası Nike'ın piyasaya sürdüğü yeni spor ayakkabı modelinin altında Arapça "Allah" yazısını andıran bir logonun kullanılması Müslümanların tepkisine yol açtı.

"Change.org" adlı internet sitesinde başlatılan kampanyada Nike'ın yeni Air Max serisinin altına yerleştirdiği logolarda Arapça "Allah" yazısını andıran simgeler olduğuna dikkat çekildi.

Nike'a söz konusu seriyi piyasadan çekme ve satılan ürünleri geri çağırma çağrısı yapılan kampanyada yaklaşık 14 bin imza toplandı.

Nikeın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Kampanyayı başlatan Saiqa Noreen, kampanya sayfasında, "Nike'ın Allah ismini bir ayakkabının üzerinde bulunmasına izin vermesi çirkin ve korkunç. Bu Müslümanlara karşı bir saygısızlık ve oldukça rahatsız edici, aynı zamanda İslam'ı da küçümseyici." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD basınına konuşan bir Nike yetkilisi, söz konusu logonun Air Max markasının bir versiyonu olarak tasarlandığını vurgulayarak, "Nike, tüm dinlere saygılıdır ve bu konudaki endişeleri ciddiye alıyoruz. Söz konusu logo, Air Max markasının stilize edilmiş bir sunumu olması için tasarlandı. Buradaki tek amaç Air Max markasını yansıtmak." görüşünü paylaştı.

Nike, 1997'de piyasaya sürdüğü bir ayakkabı serisinde de benzeri bir eleştiri ile karşılaşmış ve ürünlerin satışını durdurmuştu.

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