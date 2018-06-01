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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.06.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

Nikaragua'daki gösterilerde 15 kişi öldürüldü

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Nikaragua'daki gösterilerde 15 kişi öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da düzenlenen gösterilerde 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gösteriler devam ediyor. "Daha fazla demokratik hak" ve "Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını" talep eden öğrencilerin gösterilerine, ülkede dün kutlanan "Anneler Günü" yürüyüşleri de eklendi.

Daha önceki protestolarda hayatını kaybedenlerin annelerinin liderliğinde düzenlenen dünkü Anneler Günü yürüyüşlerinden bazılarında, kalabalığın içinde ateş açıldığı kaydedildi.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, bazı üyelerinin de katıldığı barışçıl yürüyüşlerde, "hükümete sadık baskıcı polis" tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü saldırılarda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ulusal polis komutan muavini Francisco Diaz, ülke genelinde 15 kişinin öldüğünü duyurdu ve saldırılardan "suç çetelerini" sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanı Denis Moncada ise şiddet olaylarının muhalif siyasi gruplar tarafından çıkarıldığını belirterek, "Hükümet, bu şiddetle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir." açıklamasında bulundu.

Nisan ayında başlayan gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 80 kişi yaşamını yitirmiş, 900 kişi de yaralanmıştı.

Devam eden gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.

Devlet Başkanı Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunuyor. Muhalif aktivistler ise Ortega'yı halkı baskı altında tutmakla suçluyor.

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