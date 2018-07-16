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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.07.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

Nikaragua'da son 30 yılda en şiddetli gösteriler: Üç ayda 200'den fazla kişi öldü

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Nikaragua'da son 30 yılda en şiddetli gösteriler: Üç ayda 200'den fazla kişi öldü

Nikaragua'da güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde en az 10 kişi daha hayatını kaybetti. Yaklaşık üç aydır süren olaylarda ölenlerin sayısı 200'ü geçti.

Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda, göstericiler yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı eşi Rosario Murillo'nun istifasını istiyor.

Ortega ise, muhalefetin 'öfkeyle' hareket ettiğini söyleyip huzurun sağlanması çağrısında bulunuyor.

Nikaragua'da polis ve Ortega'ya bağlı milisler Pazar günü ülkenin güneydoğusunda, 'Temizlik Operasyonu' başlattı. Polis, barikatların temizlenmesi için muhaliflere baskın düzenledi.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nden Alvaro Leiva, güvenlik güçlerini taşıyan en az 22 aracın bölgeye girdiğini ve operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişinin öldüğünü söyledi.

Leiva, hükümete bağlı birliklerin Managua'nın 25 km güneydoğusundaki Masaya şehri yakınlarında 'muhaliflere saldırdıklarını' söyledi.

Sokaklarda keskin nişancıların konuşlandığını ifade eden Leiva, Masaya halkına 'evlerinden çıkmamaları' uyarısında bulundu.

 

'POLİSİN SALDIRISINA UĞRADIK'

AFP haber ajansına konuşan bir gösterici, "Polisin ve Kalaşnikoflu paramiliter grupların saldırısına uğradık" dedi.

Pazar günü hükümet ile muhalefet arasında uzlaşı sağlanması için çalışan Ulusal Diyalog grubu üyelerinin de saldırıların hedefi olduklarına dair haberler geldi.

Aracılardan olan Psikopos Abelardo Mata'nın arabasının güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı bildirildi. Gösteriler, 1970'lerde Anastasio Somoza diktatörlüğüne son verilmesini sağlayan Markisst Sandinista hareketinin eski gerillalarından olan Ortega'nın bütçeyi hafifletmek için emeklilik gelirlerinde kesintiye gitme önerisi üzerine başladı.

Ortega'nın planı daha sonra geri çekilse de muhalefet ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar tırmandı.

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