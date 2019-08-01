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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
01.08.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Nikaragua'da dang humması uyarısı

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Nikaragua'da dang humması uyarısı

Nikaragua hükümetince, ülkede bu yıl en az 8 kişinin ölümüne neden olan dang hummasının yayılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Nikaragua Sağlık Bakanlığından yayımlanan açıklamada, bu yıl dang humması nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve doğrulanmış dang humması vakası sayısının 2 bin 232 olduğu belirtilerek halk, salgına karşı uyarıldı.     

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, hükümetin, dang humması virüsünü bulaştıran "Aedes aegypti" türü sivrisineklerin yayılmasına karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.     

Murillo, yetkililerin, dezenfeksiyon ve sivrisineklerin üreme alanlarını yok etme çabalarını artırdığını ifade etti.     

Virüs nedeniyle bu yıl yaklaşık 55 bin kişinin hastalandığından endişe ediliyor. Çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor     

Dang humması virüsü, insanlara "Aedes aegypti" türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.      

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.     

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.     

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