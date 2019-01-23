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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Nijerya'da sıtma nedeniyle 'acil durum' ilanı

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Nijerya'da sıtma nedeniyle 'acil durum' ilanı

Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtması nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan etti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede vakaların artması nedeniyle "acil durum ilan ettiğini" ve salgınla mücadele kapsamında çalışmalar başlattığını belirtti.

Ülkede geçen yıl 23 eyalette 3 bin 229 vaka tespit edildiğini ve 146 kişinin öldüğünü aktaran Ihekweazu, "Ocak ayından bu yana 8 eyalette 60 vaka tespit edildi ve bu salgın gittikçe artıyor." dedi.

Ihekweazu, salgının Nisan'a kadar yayılmaya devam edebileceğini vurgulayarak, halkın temizlik konusunda daha dikkatli olması, fare ve diğer kemirgenlerle temas kurmamaları tavsiyesinde bulundu.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

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