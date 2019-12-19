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Dünya
AA
19.12.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü

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Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü

Nijerya'da altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında 50'ye yakın işçinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zawan Bölge Yetkilisi Gwottson Fom, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Zawan bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük meydana geldiğini belirtti.

Enkaz altında 50'ye yakın işçinin bulunduğunu aktaran Fom, arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyledi.

Fom, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nijerya'da, yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren ocaklarda çalıştığı iddia ediliyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

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